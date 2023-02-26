На помощь жителям зоны бедствия в Турции в Казахстане собрали уже более $10 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на счет, открытый в Казахстане для пострадавших при землетрясениях в Турции, поступило около 10 миллионов долларов (188,7 миллиона турецких лир). Все средства будут переведены в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Как ранее сообщил на брифинге в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, на официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, от казахстанцев поступило около 5 млн долларов. Посол поблагодарил всех казахстанцев, отметив, что правительство Казахстана оказало финансовую поддержку в размере 1 млн долларов. Также сообщалось, что казахстанцы собрали 34 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции.

Как сообщает посольство Турции в Астане, со стороны на благотворительный счет поступила сумма в размере 5 млн долларов.

«Таким образом, общая сумма, перечисленная в Казахстане в AFAD, приблизилась к 10 млн долларов», - говорится в сообщении.

Напомним, разрушительные землетрясения произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. 20 февраля землетрясение магнитудой 6,4 произошло с эпицентром в районе Дефне турецкой провинции Хатай. Разрушительное землетрясение в этот день ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​

24 февраля вечером и 25 февраля утром зафиксированы подземные толчки на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья. 26 февраля на юге Турции, в 25 км к юго-западу от города Антакья, произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 44,2 тысячи человек.



