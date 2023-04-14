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    На побережье Каспийского моря выгорело три гектара тростника

    14 Апреля 2023, 21:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау выявили причину появления запаха гари в городе. На трех гектарах побережья Каспия произошло возгорание тростников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дым распространился с побережья Каспия примерно на 30 км до поселка Дамба. Оперативная группа ДЧС региона не выявила открытого огня в тростниках, но на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» тлела тростниковая растительность торфяников на площади около 3 гектаров», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

    Тление тростника ликвидировали. В тушении участвовали 18 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области и 19 человек, 4 единицы техники, 2 мотопомпы резервата «Ак Жайық».

    Напомним, месяц назад в Атырау загорелись три гектара камыша.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Пожар ДЧС Атырау
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