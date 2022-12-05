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    На острове Ява активизировался вулкан Семеру

    5 Декабря 2022, 01:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям острова Ява вновь угрожает Семеру. В воскресенье – ровно через год после извержения, унесшего десятки жизней, – самый крупный вулкан Индонезии выбросил потоки лавы и облака газов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Шесть близлежащих деревень накрыло вулканическим пеплом. Сведений о жертвах нет. По сообщению AFP, эвакуированы около двух тысяч человек, власти раздали людям защитные маски.

    «Сейчас в моей деревне льет дождь, ничего не видно, это дождь из пепла», – говорит один из местных жителей.

    В национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что началу извержения предшествовали муссонные дожди, которые постепенно размыли вулканический купол.

    Ранее японское метеорологическое агентство предупредило о риске цунами, позже эксперты исключили такую возможность.

    Фото агентства «Анадолу»
    Происшествия Индонезия Мировые новости
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