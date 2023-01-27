На охрану школ и колледжей в Костанайской области направят 94 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Лицензированный охраной обеспечат школы и колледжи Костанайской области, где учатся свыше 700 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования.

Согласно поручению Главы государства и инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, в Костанайской области для обеспечения безопасности учащихся и персонала проводится работа по обеспечению лицензированный охраной объектов образования.

«Это касается школ и колледжей с фактическим количеством персонала и обучающихся (воспитанников) более 700 человек, а также расположенных (независимо от наполняемости) в городах республиканского значения, столице, городах областного значения (гг.Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск). На данные цели выделено 94 млн тенге»,- сообщили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, руководители объектов заключают договор об оказании охранных услуг в рамках действующего законодательства с субъектом охранной деятельности, имеющим лицензию на оказание охранных услуг.

«Лицензированная охрана будет обеспечивать круглосуточную охрану объектов образования и пропускной режим. Действующий персонал, осуществляющий охрану организаций образования, в соответствии с трудовым законодательством получит уведомление о расторжении трудового договора в установленные законом сроки»,- добавили в управлении образования.



