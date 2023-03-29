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    На нас возложена ответственность перед прошлым и будущим страны – Президент

    29 Марта 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил об ответственности казахстанцев перед следующими поколениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На нас возложена огромная ответственность. Это ответственность перед прошлым и будущим нашей страны. В каком государстве будет жить следующее поколение, напрямую будет зависеть от принимаемых нами решений. У нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана. Ее невозможно достичь за один день. Нам предстоит показать такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, профессионализм, знания, дисциплину и патриотизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Главы государства, интересы нации и государства должны быть превыше всего.

    «Конечно, для развития общества необходимо разнообразие мнений, но когда дело касается нашей государственности, мы должны проявить сплоченность и единство. Наш общий гражданский долг – трудиться честно и самоотверженно во имя процветания Казахстана. Будем всегда верны священному долгу перед своей Родиной», - добавил Президент.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Общество Токаев Касым-Жомарт
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