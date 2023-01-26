На коррупционную устойчивость проверят полицейских СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейских Северо-Казахстанской области ждут проверки на коррупционную устойчивость. В регионе напомнили о проекте Integrity Check, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ведомстве сотрудники антикоррупционной службы провели занятие по социально-правовой подготовке. Стражам порядка напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения и о внедряемом в органах внутренних дел проекте Integrity Check. Отрицательный результат по такой проверке означает незамедлительное увольнение.

О том, что в полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity Check впервые стало известно в прошлом году. Тогда в Министерстве внутренних дел отмечали, что такая мера успешно применяется во многих странах. В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы». Для ее проведения необходимо было разработать правовую основу.

В декабре 2022-го года портал Finprom.kz предоставлял данные о совершенных коррупционных правонарушениях в органах внутренних дел. Северо-Казахстанская область вошла в пятерку антилидеров. На взятках попались 14 человек.



