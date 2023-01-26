Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    На коррупционную устойчивость проверят полицейских СКО

    26 Января 2023, 19:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейских Северо-Казахстанской области ждут проверки на коррупционную устойчивость. В регионе напомнили о проекте Integrity Check, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в ведомстве сотрудники антикоррупционной службы провели занятие по социально-правовой подготовке. Стражам порядка напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения и о внедряемом в органах внутренних дел проекте Integrity Check. Отрицательный результат по такой проверке означает незамедлительное увольнение.

    О том, что в полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity Check впервые стало известно в прошлом году. Тогда в Министерстве внутренних дел отмечали, что такая мера успешно применяется во многих странах. В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы». Для ее проведения необходимо было разработать правовую основу.

    В декабре 2022-го года портал Finprom.kz предоставлял данные о совершенных коррупционных правонарушениях в органах внутренних дел. Северо-Казахстанская область вошла в пятерку антилидеров. На взятках попались 14 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    Иностранных правонарушителей принудительно выдворили из РК столичные полицейские
    Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 «Барыс» проиграл аутсайдеру в домашнем матче КХЛ
    3 Легализация авто: казахстанцев предупреждают об активизации мошенников
    4 Утверждена повестка предстоящего в Алматы заседания Евразийского межправсовета
    5 Полиграфическую краску будут выпускать в СКО
    Новости партнеров