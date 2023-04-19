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      Северо-Казахстанская область

    На кондитеров и трактористов обучают безработных в СКО

    19 Апреля 2023, 16:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят краткосрочные курсы для безработных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления координации занятости и социальных программа Ринат Ельжасов на брифинге пояснил, что обеспечение занятости населения осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы. В прошлом году его участниками стали около 19 тысяч человек, из них 11 тысяч трудоустроили на постоянные рабочие места в этом году – 6 тысяч участников, из которых 5 тысяч обеспечили работой.

    «Для расширения возможностей ежегодно организовываются краткосрочные курсы до 6 месяцев на рабочем месте у работодателей и в учебных заведениях, учебных центрах. Всего их прошли 325 человек, в том числе 50 - на рабочем месте. Обучение проводилось по таким специальностям, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, станочник деревообрабатывающих станков, продавец, кондитер, бухгалтер, специалист по социальной работе и другие», - проинформировал Ринат Ельжасов.

    Обучающимся выплачивают стипендию, помогают с оплатой проезда, проживания и прохождения медицинского осмотра. Работодателям, самостоятельно обучающим на рабочем месте, компенсируется стоимость обучения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость Трудоустройство
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