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    На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов

    20 Января 2022, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев в ходе брифинга в СЦК пояснил, на кого не будут распространяться меры поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все вопросы по списанию или оказанию дополнительной помощи будут осуществляться индивидуально. В случае, если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом виновным в этих беспорядках, безусловно, данные меры поддержки на них распространяться не будут», - пояснил Александр Терентьев.

    По словам спикера, списки военнослужащих и сотрудников МВД уже отработаны, по ним соответствующая работа проведена.

    «Списки по гражданским лицам, непричастным к участию в неправомерных действиях, в настоящее время мы с Министерством труда и социальной защиты тоже отрабатываем и по ним будут проведены те же мероприятия, что предусмотрены и для военнослужащих и сотрудников внутренних дел», - отметил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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