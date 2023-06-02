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    На каждой станции собирается много людей – главврач медицинского поезда «Саламатты Қазақстан»

    2 Июня 2023, 13:59

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Вышедший из Алматы медицинский поезд «Саламатты Казахстан» с 23 мая делает остановки на станциях Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Поликлиника на рельсах, в которой собрались квалифицированные специалисты, 1 июня прибыла на станцию в селе Быково Алтайского района ВКО, и до вечера вела прием местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ», специально посетившим этот населенный пункт, главный врач поезда Айнур Егинбаева рассказала, что до 6 декабря «Саламатты Қазақстан» побывает на 121 отдаленной станции.

    – Давно ли Вы участвуете в проекте «Медицинский поезд»?

    – Я работаю в этом проекте с 2019 года. Наш маршрут в этом году начался 26 апреля со станции «Алматы-2». Мы уже проехали по Алматинской, Жетысуской, Абайской областям. Теперь находимся в Восточно-Казахстанской области. Проект реализуется совместно Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от группы компаний «Самрук-Казына», Корпоративным «Фондом социальных проектов» при АО «НК «Казахстан Темир Жолы», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства здравоохранения, с информационной поддержкой Телерадиокомплекса Президента РК.

    Этот проект можно назвать благотворительным. Потому, что в отдаленных населенных пунктах всех регионов страны населению оказывается бесплатная медицинская помощь. Мы работаем без выходных. Принимаем жителей и в субботу, и в воскресенье. На каждой станции поезд стоит 1-2 дня. Если станция большая – 2 дня, если маленькая – 1 день. По плану, до 6 декабря мы должны побывать на 121 станции, расположенной в местах, отдаленных от областных и районных центров.

    – Какие специалисты есть в поезде?

    – Невропатолог, окулист, стоматолог, уролог, хирург, акушер-гинеколог, врач общей практики, терапевт, педиатр, офтальмолог, лор, маммолог. Всего 12 врачей. Кроме того, в этом году к нам присоединились юрист и медиатор. Жители могут получить бесплатную консультацию и у них. Из числа врачей 80% – жители Астаны, остальные из Алматы. Они будут непрерывно работать в поезде 8 месяцев. В прошлом году мы ездили по селам на поезде «Жардем». Тогда мы объехали Юг и Запад страны. Сама я за 4 года работы в поезде впервые оказалась в Восточно-Казахстанской области.

    Поезд составлен из 8 вагонов. Из них в 4 вагонах медицинское оборудование, в 1 расположен дизель-генератор, снабжающий это оборудование электроэнергией. В 1 вагоне расположились медработники, во втором проводники, а еще в одном вагоне ресторан, в котором мы питаемся.

    – Какое в поезде медицинское оборудование?

    – Поезд оснащен современным диагностическим оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, небольшой операционной лабораторией, средствами беспроводного подключения к интернету.

    – Вы сказали, что впервые приехали в Восточно-Казахстанскую область. Какие у Вас впечатления от природы региона?

    – Безусловно, природа красивая, не насмотришься. Раньше, когда ездили по другим регионам, в пути мы спали, сейчас не отходим от окон. Отодвигаем шторы, любуемся на природу. Иногда поем песни. Настоящий пейзаж.

    Люди здесь тоже хорошие. Очень культурные, вежливые, грамотные. В очереди относятся друг к другу с уважением, не видела, чтобы кто-то проходил без очереди. Это облегчает нам работу. Потому, что если в тесном вагоне начнется скандал, люди начнут толкаться, то быстрый прием будет невозможен.

    – Много ли жителей посещают поезд?

    – На каждой станции собирается много людей. Ни разу не было мало. От 100 до 600 человек. Мы стараемся оказать полноценную помощь каждому человеку. Главное, чтобы приходили с удостоверениями личности. Мы тщательно обследуем каждого, назначим лечение.

    – К каким специалистам обращается большинство посетителей?

    – В разных местах по-разному. Например, на предыдущей станции Таусамалы многие прошли флюорографию. В некоторых местах много обращений к окулисту.

    – Сколько лет самому младшему пациенту и сколько – самому старшему?

    – К нам женщина приносила месячного ребенка. Прошли профилактический осмотр. У ребенка не нашли никаких отклонений в здоровье. Самому старшему пациенту был 91 год. Следует отметить, в Восточно-Казахстанской области много долгожителей. Это мы замечаем на каждой станции. К поезду часто приходят пенсионеры в возрасте 80-90 лет.

    – Спасибо за беседу.

    Отметим, что основной информационный партнер социального проекта – Телерадиокомплекс Президента РК.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Здравоохранение Саламатты Қазақстан
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