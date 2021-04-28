На Каспийском море будет возведена казахстанская Ривьера - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Каспийском море будет возведена казахстанская Ривьера. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 30 лет в летописи Казахстана было написано много ярких страниц. Как мы изо дня в день двигались вперед и ставили перед собой новые амбициозные цели. На каждой сессии АНК я выступаю с такими докладами и говорю об этом. Всех достижений сегодня не перечислить. Сегодня, когда весь мир проходит испытания, мы продолжаем развитие страны, модернизируем экономику. Смотрите, везде все останавливается. Мы возводим предприятия, возводим новый город, возводим казахстанскую Ривьеру на Каспийском море. Одна гостиница на 1000 человек лучше любой гостиницы, которая в мире есть. Лучше Антальи. Еще три таких комплекса и будет казахстанская Ривьера. Мы все это делаем в условиях пандемии. И это правильно, потому что завтрашний день наступит и мы будем готовы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.