Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На Канарских островах началось извержение вулкана

    19 Сентября 2021, 22:00

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Зарегистрировано извержение, -сообщили в воскресенье в Twitter региональные экстренные службы. - Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей».

    Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

    По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.

    Также было принято решение перекрыть движение по нескольким трассам.

    Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того как на острове заметно усилилась сейсмическая активность, магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Испания Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло в 305 км от Алматы
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге