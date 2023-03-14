Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    На какой стадии находятся переговоры Казахстана с Sony по восстановлению доступа к PS Store

    14 Марта 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК направило запросы японской компании Sony с просьбой восстановить доступ для казахстанцев в PS Store. Однако ответы на них Казахстан так и не получил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы соответствующие запросы послали. Я думаю, что мы также на этой неделе пошлем запрос в наше посольство, находящееся в Японии, чтобы они пошли и начали переговоры со штаб-квартирой. Потому что на наши запросы и контакты в других юрисдикциях от Sony ответа мы не получаем», - сообщил в кулуарах Правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

    Ранее в СМИ сообщалось, что у казахстанские геймеры потеряли доступ к магазину PS Store и не могут покупать игры на игровую консоль PlayStation после того, как компания Sony Interactive Entertainment из-за санкций приостановила свою деятельность в России.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
    Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров