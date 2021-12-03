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    На каких улицах снесут частные дома в Петропавловске

    3 Декабря 2021, 18:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по программе «Нұрлы жер» строят 53 многоквартирных жилых дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии Nur Otan, на заседании Комиссии партийного контроля заместитель акима области Сатжан Аблалиев рассказал о реализации программы реновации и ремонте жилищного фонда региона.

    По области строят восемь арендно-коммунальных жилых домов, из них в этом году намерены сдать в эксплуатацию четыре на 330 квартир в Петропавловске и Мамлютском районе.

    «До конца года будут сданы 15 кредитных домов на 1583 квартиры. Реализация планируется через единого оператора АО «Отбасы банк» в рамках государственных жилищных программ. За счет частных инвестиций строятся 23 дома на 1 367 квартир в Петропавловске и районе Шал акына», - рассказал С. Аблалиев.

    По программе реновации под снос определили три участка в Петропавловске: в границах улиц Алтынсарина – Амангельды – Позолотина, улиц Новаторная – Ш. Валиханова и участок Жамбыла – Партизанская – Парковая. На месте частного сектора появятся три многоэтажных дома на 221 квартиру.

    Что касается капитального ремонта жилья по госпрограмме, с 2011-го по 2020-й годы было отремонтировано 170 домов, в 2021-м году - 15 многоквартирных домов. Работы проводятся за счет бюджетных средств.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Акимат Жилье
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