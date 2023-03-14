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    На каких участках трасс ограничено движение в Казахстане

    14 Марта 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На автодорогах республиканского значения сохраняется стабильная обстановка. За исключением четырех участков трасс «Самара-Шымкент» и «Подстепное-Федеровка», все остальные республиканские автотрассы открыты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Работы по отводу талых вод продолжаются на 613 км дороги «Самара-Шымкент» в Актюбинской области и на 114 км трассы «Подстепное-Фёдоровка» в ЗКО. В работах задействовано 40 единиц спецтехники и 50 специалистов.

    Так, к примеру, в ЗКО на трассе «Подстепное-Фёдоровка» в целях отвода талой воды произведены работы по рытью траншей земляного полотна в двух местах. Дорожники отмечают, что в данный момент уровень воды снизился. Транспортное сообщение населённых пунктов п. Облавка (км 114) и п. Приуральное (км 125) с областным центром имеется.

    В Актюбинской области по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жителей поселка Хобда произведены работы по вскрытию дорожного полотна трассы «Самара-Шымкент» на 613 км.

    Действующие ограничения движения:

    автодорога «Самара-Шымкент» км 526-702, уч. гр.Западно-Казахстанской области -п.Маржанбулак.

    автодорога «Подстепное-Федоровка-гр.РФ» км 97-131, уч. п.Бурлин - до пов. г.Аксай (участок на реконструкции)

    автодорога «Самара-Шымкент» км 274-393, уч. п.Барбастау-п.Жымпиты (для грузовых видов автотранспорта)

    автодорога «Самара-Шымкент» км 393-526, уч. п.Жымпиты-гр.Актюбинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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