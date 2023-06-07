Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    На каких международных площадках будут продавать акции Air Astana

    7 Июня 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В случае IPO более половины акций Air Astana должны принадлежать казахстанцам. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил во время конференции Astana Finance Days, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «51% акций авиакомпании после размещения должен остаться у казахстанских резидентов, поэтому госхолдинг будет исходить из этих предпосылок. То есть покупателями акций «Самрук-Казына» должны быть резиденты Казахстана (физические и юридические лица). BAE Systems проявляет желание иметь какой-то приоритет при размещении, и мы в принципе уважаем их позицию и готовы следовать ей», - сказал Ернар Жанадил.

    По словам спикера, у отечественной биржи большой потенциал.

    «Мы настаиваем на размещении на трех площадках, если речь идет о международном размещении. Это AIX, KASE и международная - в данном случае BAE Systems видит лондонскую площадку», - отметил Ернар Жанадил.

    Ранее сообщалось, что Air Astana выйдет на IPO в 2024 году.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»
    Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»
    Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста