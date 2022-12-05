На какие районы Астаны выделяется меньше всего средств из бюджета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя общественного совета Астаны Зейнулла Шибкенов отметил дисбаланс при распределении бюджетных средств столицы по районам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не в первый раз поднимаем вопрос, что по четырем районам идет неправильное распределение денег. Посмотрите на разницу сумм между районами. Например, району Есиль - 15 млрд, Сарыарке – 9 млрд, Байконуру – 8 млрд. Чем это объясняется? Некоторые территории даже больше, чем в других районах, тот же Байконур. По количеству людей – все районы практически одинаковы», - сказал Зейнулла Шибкенов на общественных слушаниях по вопросу проекта бюджета города на 2023-2025 годы.

В своем ответе представитель акимата подчеркнул планы по разделению района Есиль на две части. С учетом этого, бюджет каждого будет около 8 млрд. Таким образом, как считают в акимате, баланс будет достигнут. Помимо этого, в районе Есиль расположены объекты, требующие дополнительные средства: Ботанический сад, линейный парк.

Ранее сообщалось, что в разрезе 4 районов общий бюджет на 2023 год предусмотрен в сумме 44 млрд 262,6 млн тенге. В том числе по аппарату района Алматы - 10 млрд 914,9 млн тенге, Байконур - 8 млрд 288,5 млн тенге, Есиль - 15 млрд 272,1 млн тенге, Сарыарка - 9 млрд 887,1 млн тенге.



