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    На границе с Казахстаном задержали разыскиваемую в России преступницу

    20 Января 2023, 12:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемую в России преступницу задержали при перечении казахстанской границы в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции ВКО и отдела полиции Шемонаихинского района совместно с сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК при пересечении государственной границы республики задержали 41-летнюю гражданку Российской Федерации.

    Как оказалось, россиянка с сентября прошлого года скрывалась от правоохранителей РФ. Установлено, что в период с октября по ноябрь 2021 года из арендованного жилья она украла имущество хозяев. Сумма причиненного ущерба оценивается в 15 тысяч рублей. Задержанная была водворена в изолятор временного содержания, на сегодня совместно с органами прокуратуры решается вопрос об ее экстрадиции.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Пограничники Россия МВД РК
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