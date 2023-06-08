Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа

    8 Июня 2023, 06:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сообщению Геологической службы США (USGS), на Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа после трехмесячного перерыва, передает МИА «Казинформ».

    «Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) в 04:44 по местному времени зафиксировала на вершине Килауэа свечение. Это указывает на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау на территории гавайского национального парка вулканов», - говорится в сообщении.

    Килауэа – активный «щитовой вулкан с кальдерой» на острове Гавайи. Находится на высоте 1243 метров над уровнем моря, основание которого уходит на дно Тихого океана глубиной около 5,5 километров. Вулкан имеет большое количество боковых кратеров и несколько паразитических шлаковых конусов, из которых вытекает лава.

    Основную опасность представляют собой непрерывно выделяемые во время извержений Килауэа большое количество вулканического газа, струи разогретого водяного пара, двуокись углерода и двуокись серы.

    В текущем году в середине февраля после землетрясения в южной части острова Гавайи активность вулкана Килауэа возобновилась. По информации Геологической службы США (USGS), последние извержения из кратера вулкана произошли в результате повышенной вулканической активности.

    О последних извержениях действующих вулканов и их влиянии на климат планеты можно прочесть здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Видео Мировые новости Извержение вулкана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай