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    На данный момент спорных участков на государственной границе у нас нет - директор Погранслужбы РК

    16 Февраля 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией. Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент спорных участков на государственной границе у нас нет.

    У нас вопросы демаркации по границе полностью завершены с КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. После этого подписываются Соглашения между Правительствами Казахстана и Правительствами сопредельных государств о режиме границы с каждым по отдельности. Режим Государственной границы контролируются Пограничными службами Казахстана и сопредельных государств.

    Данные Соглашения о режиме границы на данный момент подписаны с КНР, Кыргызстаном, на стадии ратификации – с Туркменистаном, вопрос проработки – с Узбекистаном», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

    Спикер уточнил, что на границе с Россией осталась только Восточно-Казахстанская область.

    «Вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией. Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период», - добавил Ерлан Алдажуманов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пограничники Россия КНБ
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