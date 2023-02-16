На данный момент спорных участков на государственной границе у нас нет - директор Погранслужбы РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией. Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент спорных участков на государственной границе у нас нет.

У нас вопросы демаркации по границе полностью завершены с КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. После этого подписываются Соглашения между Правительствами Казахстана и Правительствами сопредельных государств о режиме границы с каждым по отдельности. Режим Государственной границы контролируются Пограничными службами Казахстана и сопредельных государств.

Данные Соглашения о режиме границы на данный момент подписаны с КНР, Кыргызстаном, на стадии ратификации – с Туркменистаном, вопрос проработки – с Узбекистаном», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

Спикер уточнил, что на границе с Россией осталась только Восточно-Казахстанская область.

«Вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией. Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период», - добавил Ерлан Алдажуманов.