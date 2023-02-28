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    На борьбу с онкологией в Казахстане потратят 474 млрд тенге

    28 Февраля 2023, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК разработало проект Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы. На его реализацию предварительно потребуется 474 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Средства направят на закуп медицинского оборудования, лекарственных препаратов, обучение специалистов, строительство современных онкоцентров, реконструкцию и капитальный ремонт.

    «За счет внедрения низкодозной компьютерной томографии легких расширят онкологические скрининговые программы. Для профилактики рака шейки матки поэтапно с 2024 года будет внедряться вакцинация против вируса папилломы человека. До внедрения вакцинации активно будет проводиться разъяснительная работа среди целевых групп населения», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время заседания Правительства.

    Будет продолжена работа с населением и обучение медицинских работников, также будут проводить комплекс мероприятий по привлечению населения к здоровому образу жизни.

    В проекте предусмотрена модернизация диагностического оборудования (маммографы, КТ, МРТ, УЗИ аппараты, ангиографы, видеоэндоскопическое оборудование) и увеличение молекулярно-генетических тестов и иммуногистохимических исследований.

    Планируется оснастить оборудованием специалистов лапароскопической хирургии и расширить спектр реконструктивно-пластических операций с проведением 3-D моделирования и принтирования.

    Также в Минздраве намереваются внедрить терапию с использованием генной инженерии, радиофармацевтических препаратов.

    «Будет увеличено число мест в резидентуре по онкологии (не менее 50 ежегодно), лучевой терапии (не менее 10-12). Будут готовить специалистов немедицинских специальностей: физиков, дозиметристов, химиков. Запланировано повышение квалификации для медиков, в том числе в ведущих онкологических центрах мира, а также создание доклинических исследований и лабораторий опухолевого генома к 2025 году на базе Национального научного онкологического центра», - добавила Ажар Гиният.

    Ранее глава Минздрава сообщила о планах по строительству новых онкологических центров в 5 регионах Казахстана.

    Ежегодно в Казахстане умирают от рака свыше 13 тысяч человек. Лидируют по количеству онкобольных северные регионы Казахстана.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Ажар Гиният
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