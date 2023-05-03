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    На более 1,4 млрд тенге обманули казахстанцев организаторы финпирамиды «HAS Holding»

    3 Мая 2023, 22:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - От финансовой пирамиды «HAS Holding» пострадали 154 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент экономических расследований по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding». С заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на более 1,4 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Количество потерпевших ежедневно увеличивается.

    «Товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России. Группа компаний «HAS Holding» участниками государственных закупок не являлась. У них отсутствуют имущество, техника, недвижимость, а штатная численность составляет всего 1, 2 человека», - добавили в ведомстве.

    Некоторые китайские товары продавались через магазины «Q-mart» и покупались в Алматы, на территории рынков «Ялян» и «Байтас» в районе барахолки. При этом вкладчиков обязали приобретать сертификаты для товаров на сумму 180 000 тенге. Также создавалась имитация строительства жилых комплексов «Мидас» и «Авангард», при этом компания даже не имела лицензии на строительно-монтажные работы.

    «На месте предполагаемого строительства есть лишь небольшое количество забитых свай. Как в любой финпирамиде, часть полученных денег направлялось на выплату процентов вкладчикам. Их убеждали реинвестировать и вновь вкладывать полученные проценты в пирамиду. За каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от его вложенной суммы», - пояснили в ведомстве.

    В ходе следствия арестовано имущество организаторов на сумму более 1,4 млрд тенге, из которых будет возмещаться ущерб потерпевшим.

    Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу по Павлодарской области сообщали, что расследуют незаконную деятельность организаторов финпирамиды «HAS Holding».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Регионы Финансовая пирамида Мошенничество Павлодар
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