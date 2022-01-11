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    На Байконуре усилена охрана объектов космодрома

    11 Января 2022, 16:26

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космическом комплексе «Байконур» усилена охрана аэропорта «Крайний», стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщения пресс-службы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госкорпорации «Роскосмос».

    О том, что вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена и филиалы предприятий «Роскосмоса» на Байконуре работают в штатном режиме, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter .

    Усиление охраны стратегических объектов космодрома обеспечивается за счет прибывшего в Байконур отряда российских миротворцев ОДКБ.

    Из сообщений российских СМИ стало известно, что вопрос постоянного размещения миротворческих сил в Байконуре не обсуждается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в Байконуре, отметил, что вопрос о возможности постоянного размещения миротворцев в казахстанском Байконуре не поднимался.

    Космический комплекс «Байконур», включающий в себя космодром и одноименный город Байконур, передан в аренду Правительством РК Российской Федерации на период до 2050 года.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    ОДКБ Байконур ЧП-2022
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