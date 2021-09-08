Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    На Байконуре идет активная подготовка к осенним запускам

    8 Сентября 2021, 20:23

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На ближайшие два месяца с космодрома Байконур запланировано не менее трех запусков ракет-носителей «Союз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    14 сентября 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур должен состояться старт ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиты очередную партию европейских низкоорбитальных спутников OneWeb. Предыдущая группировка спутников One Web была успешно запущена с Байконура 22 августа 2021 года.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, 7 сентября 2021 года связка из 34 космических аппаратов, установленная на разгонный блок «Фрегат» под головным обтекателем, была транспортирована на площадку № 31, где космическая головная часть будет состыкована с третьей ступенью ракеты.

    В вакуумной камере 254-ой площадки космодрома Байконур проводятся пневмовакуумные испытания транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», предназначенного для доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября 2021 года. О ходе подготовки экипажей и предстоящем историческом запуске мы рассказывали в нашем материале.

    Также в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур начался заключительный этап испытаний транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», запуск которого по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане