На Байконуре идет активная подготовка к осенним запускам

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На ближайшие два месяца с космодрома Байконур запланировано не менее трех запусков ракет-носителей «Союз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 сентября 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур должен состояться старт ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиты очередную партию европейских низкоорбитальных спутников OneWeb. Предыдущая группировка спутников One Web была успешно запущена с Байконура 22 августа 2021 года.

По информации пресс-службы Роскосмоса, 7 сентября 2021 года связка из 34 космических аппаратов, установленная на разгонный блок «Фрегат» под головным обтекателем, была транспортирована на площадку № 31, где космическая головная часть будет состыкована с третьей ступенью ракеты.

В вакуумной камере 254-ой площадки космодрома Байконур проводятся пневмовакуумные испытания транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», предназначенного для доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября 2021 года. О ходе подготовки экипажей и предстоящем историческом запуске мы рассказывали в нашем материале.

Также в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур начался заключительный этап испытаний транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», запуск которого по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года.