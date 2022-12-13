На Багамах задержали основателя объявившей о банкротстве криптобиржи FTX

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти Багамских островов по запросу США арестовали экс-главу и основателя объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамская прокуратура ожидает, что США будут добиваться экстрадиции бизнесмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Бэнкмана-Фрида задержали на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Во вторник, как ожидается, обвинительное заключение будет рассекречено.

По информации The New York Times, Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Бэнкман-Фрид был звездой криптовалютной сцены – всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.

В ноябре криптовалютная биржа FTX – вторая по величине криптовалютная биржа в мире – подала заявление о банкротстве в США, а Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста гендиректора.

Месяц назад клиенты криптобиржи начали массово выводить средства и попытки продать FTX конкурентам были безуспешны

В начале ноября клиенты FTX начали массово выводить средства со своих счетов, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX – площадке для покупки и продажи цифровых токенов – пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

По данным Рейтер, FTX пыталась привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Бэнкман-Фрид говорил, что бирже требуется до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами своих средств.

Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний.

Ранее сообщалось, что вторая по величине криптовалютная биржа в мире объявила о банкротстве.





Фото: TOM WILLIAMS



