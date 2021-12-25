На автодороге ЗКО введено ограничение движения для транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства интеграции и инфраструктурного развития РК.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Западно-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) с 20:05 (по времени Нур-Султана) 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-граница РФ» км 4-104, участок Уральск – граница РФ). В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» также закрыто для всех видов автотранспорта в связи с погодными условиями.