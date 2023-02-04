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    На Атырау обрушился первый за эту зиму снегопад

    4 Февраля 2023, 23:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырау обрушился первый за эту зиму снегопад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Атыраускую область, где с ноября по февраль снега практически не было, обрушился первый снегопад, пришедший со стороны приграничной Астрахани. Первые снежинки над городом закружились вечером в пятницу. К утру толщина снежного покрова достигла примерно 10 сантиметров. Снегопад продолжался без перерыва всю субботу.

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, принимаются меры по расчистке снежных завалов на улицах города и сельских округов. С 02:00 часов ночи, помимо уборки снега, сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными растворами мосты, перекрестки дорог, пешеходные переходы. На уборочные работы были мобилизованы 34 единицы спецтехники и около 250 сотрудников ТОО «СпецАвтоБаза». К вечеру субботы было собрано и вывезено за город 840 кубометров снега, распылено 48 тонн реагента.

    Работы по очистке города продолжаются.

    Фото пресс-службы акимата города

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Погода МЧС Атырау
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