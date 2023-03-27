На 80% заполнены водохранилища Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Не отставать от намеченного плана модернизации ирригационных систем поручил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Аграрии должны быть полностью обеспечены поливной водой к вегетационному периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Нуржан Нуржигитов провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки к вегетационному периоду и модернизации ирригационных систем. В ходе совещания выступили директор Жамбылского областного филиала РГП «Казводхоз» Ерлан Утегенов, руководитель КГУ «Жамбыл су қоймалары» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нарбай Ергебеков, руководитель РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Гульмира Имашева.

Прозвучала информация о том, что жамбылские водохранилища переведены на проточный режим работы. На сегодня они заполнены в среднем на 80%. Жамбылский филиал «Казводхоз» планирует за вегетационный период охватить 107,5 тысяч га поливных земель. Для сравнения - в 2022 году этот показатель составил 92,8 тысяч га.

На балансе КГУ «Жамбыл су қоймалары» зарегистрировано 113 водохранилищ, общая проектная емкость которых составляет 136,617 млн кубометров. Объем фактически накопленной воды в этих водохранилищах составляет 72,177 млн кубометров, план - 116-118 млн кубометров.

«В этом году запланирован текущий ремонт десяти водохранилищ. Сейчас определены подрядчики и разрабатывается план мероприятий. Кроме того, готовится проектно-сметная документация по пяти водохранилищам. В Кордайском районе ведутся научные исследования для проведения работ по строительству водохранилища «Қызылсай», - доложил руководитель КГУ «Жамбыл су қоймалары» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нарбай Ергебеков.

По данным управления сельского хозяйства, в рамках дорожной карты по восстановлению водных объектов планируется провести реконструкцию 257 объектов. Для проведения реконструкции 8 объектов выделены средства из местного бюджета, проведены работы по механической очистке. Разработана проектно-сметная документация по 43 объектам, а на 81 водный объект акиматам районов необходимо предусмотреть средства и разработать ПСД. На реконструкцию 100 водных объектов средства уже выделены.

Аким области указал на важность проведения подготовительных работ к вегетационному периоду без отставания от плана и поручил ускорить работу по подготовке документов для проведения ремонтов каналов.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, на совещании также был рассмотрен ход выполнения проекта «Ауыл аманаты». Глава региона еще раз подчеркнул важность комплексного решения социальных вопросов в сельских округах.

Как сообщалось ранее, для Жамбылской области через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском и Меркенском районах. Ход работ по проектам ЕБРР не сходит с повестки дня облакимата из-за несвоевременного выполнения протокольных поручений акима области и профильного министерства. Общая стоимость проектов составляет 26,5 млрд тенге. В Жамбылской области планируют восстановить 53,9 тысячи га орошаемых земель.



