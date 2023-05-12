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    На 7 лет осужден полицейский в Петропавловске за покровительство незаконному бизнесу

    12 Мая 2023, 18:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Приговором суда Петропавловска осужден начальник отделения МПС управления полиции города. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

    Он признан виновным в неоднократном получении взяток (ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК) на общую сумму более 500 тыс. тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.

    Таким образом, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области пресечена незаконная реализация тысячи блоков табачной продукции и 5 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.

    Осужденный лишен специального звания «майор полиции», а также пожизненно права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Суды Сельское хозяйство Борьба с коррупцией Петропавловск
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