На 62 млн тенге оштрафовали стройкомпании в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте наказали компании, которые плохо ремонтировали дороги. Это 41 организация. В основном, нарушения нашли на строящихся объектах. Эксперты центра качества дорожных активов выяснили, что при ремонте нарушалась технология укладки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Все изъяны компаниям придется исправить. Большинство согласились это сделать, но есть и те, кто решил оспаривать необходимость ремонта в суде. По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в этом году на реконструкцию дорожного полотна в Шымкенте из бюджета выделено почти 38 млрд тенге, причем полмиллиарда из них – на ямочный ремонт.

«Что касается управления транспорта и автомобильных дорог, к штрафу была привлечена 41 организация. На сумму 62,8 млн тенге. И в «черный список» внесены четыре компании», - проинформировал заместитель акима города Шымкента Максут Исахов.