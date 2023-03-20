На 6 миллионов тенге обманула мошенница доверчивых павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 32-летняя павлодарка подозревается в мошенничестве, совершенном в июне 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В социальной сети Instagram подозреваемая представлялась налоговым инспектором из Омска. Убеждая людей, что она проводит проверку в отношении Kaspi Bank, просила оформить кредит в этом банке на сумму 300 тысяч тенге. При этом обещала погасить долг своевременно и денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч тенге», – сообщил начальник Южного отдела полиции Павлодара Павел Павлов.

Установлено 15 обманутых павлодарцев. Сумма нанесенного им ущерба превышает свыше шести миллионов тенге. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 263 факта мошенничества.



