Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 6 миллионов тенге обманула мошенница доверчивых павлодарцев

    20 Марта 2023, 19:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 32-летняя павлодарка подозревается в мошенничестве, совершенном в июне 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В социальной сети Instagram подозреваемая представлялась налоговым инспектором из Омска. Убеждая людей, что она проводит проверку в отношении Kaspi Bank, просила оформить кредит в этом банке на сумму 300 тысяч тенге. При этом обещала погасить долг своевременно и денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч тенге», – сообщил начальник Южного отдела полиции Павлодара Павел Павлов.

    Установлено 15 обманутых павлодарцев. Сумма нанесенного им ущерба превышает свыше шести миллионов тенге. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 263 факта мошенничества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане