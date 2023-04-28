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    На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года

    28 Апреля 2023, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговые поступления в консолидированный бюджет (государственный бюджет + Национальный фонд) за 1 квартал 2023 г. составили 5 667,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

    По данным ведомства, зафиксирован рост к аналогичному периоду прошлого года на 21,4% или на 998 млрд. тенге, в том числе:

    - в республиканский бюджет поступило 3 176,7 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 г. на 23,2% или на 599,1 млрд тенге,

    - в местный бюджет поступило 1 293,6 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,2% или на 252,0 млрд тенге,

    - в Национальный фонд поступило 1 197,1 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,0% или на 146,9 млрд тенге.

    В сравнении с аналогичным периодом 2022 г. наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС на импорт из третьих стран в 2 раза, НДС на товары внутреннего производства на 21,2%, КПН на 20,7% и НДС на импорт из стран ЕАЭС на 2,0%.

    «На рост поступлений повлияли следующие факторы. За 1 квартал 2023 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на золото на 0,8%. Товарооборот с третьими странами за 1 квартал 2023 г. увеличился на 13,9% (экспорт снизился на 6,7%, импорт вырос в 1,8 раза). Также наблюдается рост оборотов по реализации по ЭСФ на 8,8 трлн тенге или на 27,7%», - пояснили в КГД.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Бюджет
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