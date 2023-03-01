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    На 40% выросли инвестиции в пищепром за год в Казахстане

    1 Марта 2023, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь текущего года в сферу производства продуктов питания в Казахстане инвестировали 14,3 млрд тг — на 41,7% больше в деньгах, чем годом ранее. Реальный рост физического объема инвестиций составил 39,6%. Доля инвестиций в секторе от капвложений в обрабатывающую промышленность составила 18,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    За январь–декабрь 2022 года сферу проинвестировали на 140,6 млрд тг — на 22,9% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Доля сектора от инвестиций в обрабатывающую промышленность составила 9,2%.

    В региональном разрезе наибольший объем капвложений пришелся на Северо-Казахстанскую область: 5,1 млрд тг, против всего 34,7 млн тг годом ранее.

    Далее идут Акмолинская (3,5 млрд тг, минус 28,4% в деньгах), Алматинская (2,7 млрд тг, плюс 16,9%) и Костанайская (1,3 млрд тг, против 84,5 млн тг годом ранее) области, а также Шымкент (409,6 млн тг, против 55,8 млн тг год назад).

    Чуть больше половины (53,6%) инвестпортфеля, или 7,7 млрд тг, было профинансировано небанковскими заемными средствами (против 51,2 млн тг годом ранее).

    Инвестиции за счет собственных средств сократились на 26%, до 5,5 млрд тг, за счет банковских кредитов — на 57,2%, до 1,1 млрд тг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Инвестпроекты Экономика Инвестиции
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