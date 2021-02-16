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    На 30 тысяч га увеличатся в этом году посевные площади масличных культур в ВКО

    16 Февраля 2021, 08:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году посевные площади масличных культур Восточно-Казахстанской области увеличатся на 30 тысяч гектаров. Об этом аким ВКО Даниал Ахметов сообщил во время аппаратного совещания, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые земляки! Сегодня в ходе аппаратного совещания обсудили вопрос о создании новых и расширении действующих предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции для насыщения внутреннего рынка и развития экспорта», - сообщил аким ВКО в своем аккаунте в Instagram.

    В целом, объём производства продуктов питания по области за 2020 год, согласно статистическим данным, составил 148,8 млрд тенге. Основную долю в объеме переработанной сельскохозяйственной продукции занимают масличные культуры, мясо, молоко, зерно, также производство хлебобулочных изделий и прочие продукты.

    «В этом году посевные площади масличных культур области увеличатся на 30 тысяч га. В Семее запустят завод по переработке масличных культур. В 2022 году ещё один маслозавод приступит к работе.

    В прошлом году 21 предприятие области обеспечило производство 16,8 тысячи тонн мяса. В настоящее время на этапе реализации находится ещё 3 проекта. К 2024 году планируется увеличить долю переработанной мясной продукции до 94 тысяч тонн. На сегодняшний день доля переработки всех видов мяса и мяса птицы составляет 57,3 тысячи тонн», - рассказал о планах глава региона.

    В отрасли переработки молочной продукции функционирует 25 предприятий. В целях увеличения объемов и расширения ассортимента продукции молокозаводом ТОО «Эмиль» реализуется проект по строительству производственно-логистического комплекса по переработке молока мощностью 90 тысяч тонн в год, добавил Даниал Ахметов.

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    Восточно-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Сельское хозяйство
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