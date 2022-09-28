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    На 3 млн тенге обокрал мужчина карагандинку

    28 Сентября 2022, 15:56

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Деньги и золотые изделия на более чем 3 млн тенге похитил мужчина у знакомой в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ново-Майкудукский отдел полиции управления полиции города Караганды поступило заявление 30-летней горожанки. Женщина сообщила о пропаже из квартиры денежных средств и ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 3 млн 40 тысяч тенге.

    Во время осмотра жилища потерпевшей полицейские ни на дверях, ни на окнах следов взлома не обнаружили. При этом вся обстановка в комнате не была нарушена. Сами же ценности и денежные средства находились в комоде. Исходя из этого, полицейские предположили, что кражу мог совершить только тот, кто имел свободный доступ в квартиру потерпевшей.

    Со слов заявительницы выяснилось, что три месяца назад женщина познакомилась с мужчиной. Он поселился в квартире новой знакомой, но не так давно перестал давать о себе знать. Это случилось перед тем как потерпевшая обнаружила кражу денег и золотых украшений.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину, который дал признательные показания. Оказалось злоумышленник, когда проживал у женщины, периодически похищал из комода наличность и ювелирные изделия. При этом золото он сдавал в ломбард, а вырученные средства использовал в собственных целях. Мужчина перестал появляться в квартире, когда комод заметно опустел. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК
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