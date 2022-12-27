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    На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца

    27 Декабря 2022, 18:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратился 32-летний акмолинец. По показаниям мужчины, в 2021 году он познакомился с 25-летней жительницей Северо-Казахстанской области на сайте знакомств.

    В процессе онлайн-общения с августа 2021 года по сентябрь 2022 года женщина завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, в сумме 3 млн тенге. Одновременно с этим интернет-знакомая отказывалась от реального общения.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».
    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК
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