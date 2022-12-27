На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 32-летний акмолинец. По показаниям мужчины, в 2021 году он познакомился с 25-летней жительницей Северо-Казахстанской области на сайте знакомств.

В процессе онлайн-общения с августа 2021 года по сентябрь 2022 года женщина завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, в сумме 3 млн тенге. Одновременно с этим интернет-знакомая отказывалась от реального общения.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».



