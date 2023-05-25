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    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку

    25 Мая 2023, 13:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферистка обещала представить питомца на престижную собачью выставку жительнице Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 36-летней жительницы Темиртау. Выяснилось, что женщина мечтала представить своего домашнего питомца на престижную собачью выставку. Помощь ей в этом пообещала оказать некая жительница Караганды. Но услуга новой знакомой оказалась не бесплатной – свое посредничество она оценила в 2,5 млн тенге. Женщина передала сумму и стала ждать результатов, но вызов на долгожданную выставку так и не поступил. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. Она дала признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Караганда
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