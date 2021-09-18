На 150 млн тенге оштрафовали налоговика в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Суд Шымкента оштрафовал на 150 млн тенге налоговика - руководитель отдела камерального контроля Управления государственных доходов Аль-Фарабийского района города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«Приговором Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкент к штрафу в сумме 150 млн. тенге осужден руководитель отдела камерального контроля Управления государственных доходов Аль-Фарабийского района г.Шымкент Калдыбаев Д. (ст.ст.24 ч.3 - 190 ч.3 п.1,2 УК РК, ст.ст.28 ч.4 – 367 ч.2 УК). Калдыбаева Д. подозревался в покушении на получение 5 млн. тенге путем мошенничества и подстрекательстве к дачи взятки сотруднику правоохранительной службы», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.



