На 14,7 млн тенге оштрафовали костанайскую теплоэнергетическую компанию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» оштрафовали на сумму 14,7 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

В 2022 году на основании коллективных жалоб жителей города Костанайя департаментом Комитета по ргеулированию естественных монополий по Костанайской области проведены внеплановые проверки в отношении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан, в части правомерности начисления оплаты за услуги теплоснабжения по адресам: улица Текстильщиков, дом 9а (13 квартир), улица Пушкина 183 (30 квартир), 8 микрорайон, дом 22 (107 квартир).

По результатам проверок ДКРЕМ выявил нарушения по всем адресам в части распределения фактически поставленной тепловой энергии между собственниками квартир, что повлекло неправильное начисление оплаты.

В отношении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» возбуждены 3 административных дела по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также внесены предписания с требованием произвести перерасчет за услуги теплоснабжения жителям вышеназванных домов в размере необоснованно начисленных сумм.

По итогам рассмотрения возбужденных административных дел постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 18 апреля 2022 года субъект естественной монополии привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 14 702 400 тенге.

Однако, по результатам пересмотра по жалобе ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» вышеуказанных дел, Костанайским областным судом вышеуказанное постановление отменено, производство по данным делам прекращено.

В связи с несогласием с постановлением Костанайского областного суда ДКРЕМ направил кассационную жалобу. По итогам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан от 3 марта 2023 года №6кп-14/23 постановление судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 8 августа 2022 года отменено, а постановление специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 27 апреля 2022 года оставлено без изменения.

Таким образом, жителям города Костаная по указанным адресам будет произведен перерасчет в размере необоснованно начисленных сумм за услуги теплоснабжения.

Департамент проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.



