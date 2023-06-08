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    На 13 часов задержали самолет FlyArystan, выполняющий рейс «Шымкент – Дели»

    8 Июня 2023, 08:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воздушное судно компании FlyArystan, выполняющее рейс 08.06.2023 в 08:20 КС7469 «Шымкент - Дели», задерживается в связи с производственной необходимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вылет предварительно перенесен на 21:40 08.06.2023 по местному времени города Шымкента. По вышеуказанной причине, последующий рейс КС7470 «Дели – Шымкент» соответственно перенесен на 00:50 09.06.2023 по времени Дели», - отмечается в сообщении.

    В компании приносят извинения в связи с задержкой рейса.

    «Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом», - подчеркнули в компании.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Шымкент Авиация
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