На 120 млн тенге оштрафовали компанию за некачественное электро- и водоснабжение в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что одной из острых проблем района является некачественное оказание услуг по электро- и водоснабжению микрорайона «Ерменсай» ТОО «Городское предприятие водоснабжения Водснаб», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее данное предприятие называлось ТОО «Орхан». Оно периодически меняет свое название, мы сегодня находимся в постоянной гонке за ними. В результате проверок, проведенных в марте текущего года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Соответственно наложены штрафы в размере 120 млн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

Также 20 июня управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны предприятия.

«После проведенных акиматом переговоров с 26 июня проводится работа по передаче на баланс города воздушных линий электроснабжения 4,4 км, завершение планируется в августе 2023 года», - резюмировал аким.

Перебои с водой в вышеуказанном районе длятся несколько лет. Акимат Алматы с приходом Ерболата Досаева инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО «Орхан». Но разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города все еще продолжаются.

По данным пресс-службы акимата, пользуясь правом, прописанным в пункте 6 статьи 11 закона о естественных монополиях, предприятие постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом ТОО «Орхан» избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.