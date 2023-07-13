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    На 120 млн тенге оштрафовали компанию за некачественное электро- и водоснабжение в Алматы

    13 Июля 2023, 16:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что одной из острых проблем района является некачественное оказание услуг по электро- и водоснабжению микрорайона «Ерменсай» ТОО «Городское предприятие водоснабжения Водснаб», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее данное предприятие называлось ТОО «Орхан». Оно периодически меняет свое название, мы сегодня находимся в постоянной гонке за ними. В результате проверок, проведенных в марте текущего года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Соответственно наложены штрафы в размере 120 млн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

    Также 20 июня управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны предприятия.

    «После проведенных акиматом переговоров с 26 июня проводится работа по передаче на баланс города воздушных линий электроснабжения 4,4 км, завершение планируется в августе 2023 года», - резюмировал аким.

    Перебои с водой в вышеуказанном районе длятся несколько лет. Акимат Алматы с приходом Ерболата Досаева инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО «Орхан». Но разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города все еще продолжаются.

    По данным пресс-службы акимата, пользуясь правом, прописанным в пункте 6 статьи 11 закона о естественных монополиях, предприятие постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом ТОО «Орхан» избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Вода
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