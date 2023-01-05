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    На 12 часов застрял в снегу молоковоз в СКО

    5 Января 2023, 21:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молоковоз простоял в сугробе более 12 часов. Водителю пришли на помощь полицейские и сотрудники крестьянского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ночью в районе им. Г.Мусрепова КамАз с цистерной, полной молока, съехал в кювет из-за бурана. 54-летний не смог самостоятельно вернуть машину на дорогу.

    О происшествии полицейским сообщили сотрудники дорожной организации. Помочь сразу водителю молоковоза не удалось из-за бушевавшей в районе метели. До утра патрульные Асхат Бакиджанов и Азамат Букуев обеспечивали безопасность движения на участке, затем обратились за помощью в местное ТОО «Возвышенское». Руководство предприятия направило гусеничный трактор, экскаватор и два погрузчика. К обеду грузовик вытащили из сугроба.

    Полицейские напомнили водителям о том, что в непогоду желательно воздержаться от дальних поездок. За выезд на закрытые автодороги предусмотрена административная ответственность.


    Фото пресс-службы департамента полиции

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия МВД РК Дороги Погода
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