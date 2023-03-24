На 11 млн тенге оштрафовали ТЭЦ в Риддере, 63 млн тенге возместили жителям

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - По акту надзора прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» оштрафован на 11 млн тенге. 63 млн тенге возмещено жителям Риддера за не надлежащую поставку тепла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.

Для выяснения причин сложившейся ситуации прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведена проверка в деятельности предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов.

Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО «Риддер ТЭЦ».

Установлено свыше 240 нарушений законодательства.

По актам надзора прокуратуры уполномоченными органами в отношении ТЭЦ наложены административные взыскания на сумму более 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

По представлению прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» возмещены убытки 21,7 тысячи потребителям путем перерасчета на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии.

Кроме того, в ходе проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, выраженное в нецелевом расходовании средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 млн тенге.

Утвержден временный компенсирующий тариф для АО «Риддер ТЭЦ» с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года со снижением тарифа населению на 18%.

23 марта очередная авария случилась на Риддерской ТЭЦ – из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.

