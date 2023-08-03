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    На 10 млн тенге увел скот у односельчан житель Жамбылской области

    3 Августа 2023, 20:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по профилактике и раскрытию краж домашнего скота находятся на контроле у жамбылских прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, житель Жамбылского района похищал скот у односельчан, стоимость похищенных голов скота оценивается более чем на 10 миллионов тенге.

    Серийного вора удалось задержать в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по указанию районной прокуратуры.

    «В селе Каракемер Жамбылского района внезапно стал пропадать дорогостоящий племенной скот, рассказали в пресс-службе надзорного органа. - Всего было похищено 19 голов. И сельчане очень удивились, когда выяснилось, что уводил животных житель этого же села. Всего 36-летний мужчина причинил ущерб односельчанам на 10 миллионов 440 тысяч тенге».

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 ч.3 п.1 «Скотокрадство» УК РК. На момент следствия в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Приговором Жамбылского районного суда от 28.07.2023 житель села Каракемер Жамбылского района осужден к пяти годам лишения свободы.

    В надзорном органе отмечают, что общественная опасность скотокрадства остается актуальной.

    «Государством принимается комплекс мер для развития животноводства. Однако значительный труд, который вкладывают крестьяне в развитие животноводства, увеличение поголовья скота, нивелируется вследствие таких преступлений. Напоминаем гражданам о необходимости быть бдительными, не оставлять домашний скот без присмотра и организовывать выпас скота только по установленным нормам законодательства», - отметили в прокуратуре Жамбылской области.

    Как ранее сообщалось, в июне сотрудники отдела полиции Жамбылского района задержали с поличным двоих мужчин, которые пытались вывезти табун лошадей на грузовой автомашине. Предотвращены кражи лошадей стоимостью 6 млн 740 тыс. тенге.

    С начала 2023 года в регионе к уголовной ответственности привлекли 43 скотокрада, в том числе 6 преступных групп. Из похищенных на территории области 305 голов скота найдено и возвращено владельцам 204, что составляет 66,8% от общего числа похищенного скота, сообщает департамент полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Скотокрадство Прокуратура
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