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    На 10 лет осуждены руководители природного резервата «Семей орманы» за коррупцию

    30 Мая 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 мая текущего года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Абайской области оглашен приговор в отношении руководства РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Антикора, передает МИА «Казинформ».

    Трое руководителей госучреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тысяч до 13 млн тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство.

    «Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы. Все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе», - говорится в сообщении Антикора.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Суды Абайская область
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