На 10 лет осуждены руководители природного резервата «Семей орманы» за коррупцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 мая текущего года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Абайской области оглашен приговор в отношении руководства РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Антикора, передает МИА «Казинформ».

Трое руководителей госучреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тысяч до 13 млн тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство.

«Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы. Все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе», - говорится в сообщении Антикора.

Приговор в законную силу не вступил.



