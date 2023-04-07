На 10 лет осужден межрегиональный наркосбытчик в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области осудил на 10 лет межрегионального наркосбытчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Следствием установлено, что в конце прошлого года парень прилетел в Актау из Темиртау на день рождения знакомого, однако через несколько дней он решил заработать деньги путем распространения психотропных веществ. Координаты для закладок получал у своего администратора в чате.

Закладчик купил билет в Астану, но перед отъездом получил очередное указание от куратора, где он просил получить от курьера посылку – коробку с обогревателем. Получив у курьера посылку, направился в сторону микрорайона, где проживал в гостинице, но на пути домой был задержан сотрудниками полиции. Это была совместная операция сотрудников управления по борьбе с наркопреступностью и управления по борьбе с организованной преступностью области по задержанию наркосбытчика.

В момент задержания при личном обыске в коробке с обогревателем был изъят 1 кг мефедрона. В ходе обыска гостиничного номера, где они остановились также обнаружены 42 прозрачных пакета с «синтетикой», весом около 50 граммов.

Как признался сам осужденный, вещества предназначались для распространения по городу путем закладок. Изучив все обстоятельства дела, неоспоримые доказательства, а также учитывая доказанность умысла незаконного хранения психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Теперь ему придется 10 лет провести в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

МВД призывает в погоне за деньгами не поддаваться уловкам наркоторговцев, не принимать предложения о противозаконной работе. Зачастую в полицию попадаются ни наркодилеры, администраторы, а именно молодые люди, которые идут делать закладки, курьеры.



