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    На 10 лет осужден межрегиональный наркосбытчик в Мангистауской области

    7 Апреля 2023, 21:09

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области осудил на 10 лет межрегионального наркосбытчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Следствием установлено, что в конце прошлого года парень прилетел в Актау из Темиртау на день рождения знакомого, однако через несколько дней он решил заработать деньги путем распространения психотропных веществ. Координаты для закладок получал у своего администратора в чате.

    Закладчик купил билет в Астану, но перед отъездом получил очередное указание от куратора, где он просил получить от курьера посылку – коробку с обогревателем. Получив у курьера посылку, направился в сторону микрорайона, где проживал в гостинице, но на пути домой был задержан сотрудниками полиции. Это была совместная операция сотрудников управления по борьбе с наркопреступностью и управления по борьбе с организованной преступностью области по задержанию наркосбытчика.

    В момент задержания при личном обыске в коробке с обогревателем был изъят 1 кг мефедрона. В ходе обыска гостиничного номера, где они остановились также обнаружены 42 прозрачных пакета с «синтетикой», весом около 50 граммов.

    Как признался сам осужденный, вещества предназначались для распространения по городу путем закладок. Изучив все обстоятельства дела, неоспоримые доказательства, а также учитывая доказанность умысла незаконного хранения психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

    Теперь ему придется 10 лет провести в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    МВД призывает в погоне за деньгами не поддаваться уловкам наркоторговцев, не принимать предложения о противозаконной работе. Зачастую в полицию попадаются ни наркодилеры, администраторы, а именно молодые люди, которые идут делать закладки, курьеры.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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