На 10 лет осудили кызылординца за сбыт синтетических наркотиков

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На 10 лет лишения свободы осужден 24-летний кызылординец за сбыт синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24-летний житель Кызылординской области в октябре 2022 года получал заказ через мобильное приложение и закладывал «синтетику» в тайниках, подобранных в черте города. Вина подозреваемого полностью доказана, его действия квалифицированы по пункту 1, 3, 5, 6 части 3 статьи 297 УК РК и дело с обвинительным актом направлено в суд.

Обвиняемый приговором суда признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.



