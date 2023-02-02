Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 10,9 млн тенге обманул таразцев «продавец» участков земли

    2 Февраля 2023, 16:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 10,9 млн тенге обманул таразцев «продавец» участков земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В 1-ый отдел полиции управления полиции Тараза с заявлением обратились несколько жителей областного центра.

    По словам потерпевших, некий мужчина, представившись сотрудником областного земельного комитета, пообещал оказать содействие в получении земельного участка и квартиры в одном из микрорайонов города. Злоумышленнику удалось завладеть их деньгами в размере 10 млн тенге и 920 тысяч тенге, после он не выходил на связь.

    По фактам было начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 38-летний местный житель. В ходе следствия установлено, что задержанный не имеет никакого отношения к подобным организациям, а при знакомстве с потерпевшими представлялся другим именем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.


    Фото, видео: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске
    Качество работы полицейских могут оценить костанайцы через QR
    Обманувших жительницу Туркестанской области на 8 млн тенге мошенников задержала полиция
    Космический грузовик «Прогресс МС-22» отправился к МКС
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров