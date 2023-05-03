На $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2 млрд долларов США планируют подписать контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана по итогам бизнес-форума. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в первой половине этого мероприятия (казахстанско-таджикского бизнес-форума) только контрактов между бизнесменами подписано на 1 млрд 300 млн долларов США. Но будет еще вторая часть, и будут подписаны контракты на 2 млрд долларов США», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах казахстанско-таджикского бизнес-форума.

Глава Минторговли заявил, что это один из самых плодотворных бизнес-форумов за последнее время.

«На сегодня мы уже со многими странами встречались, торгово-экономические миссии делали, это самое большое по наполнению мероприятие, которое мы проводим», - заявил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Таджикистан намерены усилить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Торговля между странами за прошлый год выросла на 18,5%, и составила 1,4 млрд долларов США. Казахстанский экспорт вырос на 9,7% и составил $877,6 млн.