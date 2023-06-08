Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области

    8 Июня 2023, 15:23

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце мая за помощью в центральный отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Урджарского района, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Она планировала приобрести квартиру по приемлемой цене, посредником был ее знакомый, обещавший помощь. Получив от заявительницы 1,4 млн тенге, «помощник» перестал выходить на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий 32-летний мужчина был задержан, вину признал. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане