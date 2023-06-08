На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце мая за помощью в центральный отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Урджарского района, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Она планировала приобрести квартиру по приемлемой цене, посредником был ее знакомый, обещавший помощь. Получив от заявительницы 1,4 млн тенге, «помощник» перестал выходить на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий 32-летний мужчина был задержан, вину признал. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





