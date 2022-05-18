Мясоперерабатывающие предприятия Костанайской области проверяют экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРОМ – Департамент экологии по Костанайской области проводит проверку мясоперерабатывающих предприятий по факту неправильного захоронения отходов. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенным анализом установлено, что мясоперерабатывающие предприятия (ТОО «Карасу Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро продукт») Костанайской области вывозят биологические отходы на полигон ТОО «Горизонт 2012», который не приспособлен для захоронения животных и их останков. В этой связи прокуратурой Костанайской области 08.04.2022 года направлено письмо в адрес департамента экологии по Костанайской области. В настоящее время департаментом проводится проверка в ТОО «Горизонт 2012», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Также на основании представления прокуратуры области территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства (далее – территориальная инспекция) начата проверка в ТОО «Сервис-Ет» и «КостанайАгроПродукт».

По остальным субъектам (ТОО «Карасу-Ет», ТОО «MEAT MALL», ТОО «Тобыл-2021», ИП «Альтенгоф А.К.», ИП «Бурачков А.М.» - субъектам малого предпринимательства) территориальной инспекцией в Министерство сельского хозяйства направлено ходатайство о даче разрешения на проведение проверки.

«Согласно пункту второму Указа Президента Республики Казахстан 229 от 26.12.2019 года проверки с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, предусмотренные в подпунктах один и два пункта первого настоящего Указа, проводятся на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа. По результатам проверок будут приняты соответствующие меры по устранению нарушений», - добавил генпрокурор.