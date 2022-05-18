Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Мясоперерабатывающие предприятия Костанайской области проверяют экологи

    18 Мая 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРОМ – Департамент экологии по Костанайской области проводит проверку мясоперерабатывающих предприятий по факту неправильного захоронения отходов. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведенным анализом установлено, что мясоперерабатывающие предприятия (ТОО «Карасу Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро продукт») Костанайской области вывозят биологические отходы на полигон ТОО «Горизонт 2012», который не приспособлен для захоронения животных и их останков. В этой связи прокуратурой Костанайской области 08.04.2022 года направлено письмо в адрес департамента экологии по Костанайской области. В настоящее время департаментом проводится проверка в ТОО «Горизонт 2012», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также на основании представления прокуратуры области территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства (далее – территориальная инспекция) начата проверка в ТОО «Сервис-Ет» и «КостанайАгроПродукт».

    По остальным субъектам (ТОО «Карасу-Ет», ТОО «MEAT MALL», ТОО «Тобыл-2021», ИП «Альтенгоф А.К.», ИП «Бурачков А.М.» - субъектам малого предпринимательства) территориальной инспекцией в Министерство сельского хозяйства направлено ходатайство о даче разрешения на проведение проверки.

    «Согласно пункту второму Указа Президента Республики Казахстан 229 от 26.12.2019 года проверки с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, предусмотренные в подпунктах один и два пункта первого настоящего Указа, проводятся на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа. По результатам проверок будут приняты соответствующие меры по устранению нарушений», - добавил генпрокурор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Костанайская область Экология Генпрокуратура Мажилис Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков